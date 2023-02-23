Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Юлия Ступак станцевала после финиша в спринте на «Чемпионских высотах»

Юлия Ступак станцевала после финиша в спринте на «Чемпионских высотах»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак станцевала после финиша в финале спринта в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

Права принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео опубликовано на канале «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) – 3.36,46.
2. Юлия Ступак (Республика Коми) +1,42.
3. Алёна Баранова (Томская область) +5,18.
4. Анастасия Власова (Республика Коми) +8,71.
5. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +8,80.
6. Анастасия Москаленко (Новосибирская область) +11,12.

Новость по теме
Наталья Непряева одержала победу в спринте на «Чемпионских высотах», Ступак — вторая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023