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Мощный финиш Сергея Устюгова в финале спринта на «Чемпионских высотах». Видео

В Малиновке (Архангельская область) на «Чемпионских высотах» завершился мужской спринт, победителем которого стал российский лыжник Сергей Устюгов.

Уже на старте гонки Устюгов занял лидерскую позицию и, сумев отразить атаку Александра Терентьева на финише, завершил спринт на первом месте. Отставание Терентьева от победителя составило менее секунды. Третьим стал Александр Большунов, ранее прошедший в финал в статусе лаки-лузера.

Видео можно посмотреть в группе «Матч ТВ» во ВКонтакте. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.03,25.

2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,44.

3. Александр Большунов (Архангельская область) +1,39.

4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,19.

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +6,23.