Видео: драматичный финал Ступак и Непряевой в женском спринте на «Чемпионских высотах»

В Малиновке (Архангельская область) завершился спринт в рамках соревнований «Чемпионские высоты», которые проходят с 23 февраля по 5 марта. Победительницей стала российская лыжница Наталья Непряева.
«Чемпионат» предлагает посмотреть драматичный финиш гонки.
Права принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео опубликовано на канале «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».
«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
1. Наталья Непряева (Архангельская область) – 3.36,46.
2. Юлия Ступак (Республика Коми) +1,42.
3. Алёна Баранова (Томская область) +5,18.
4. Анастасия Власова (Республика Коми) +8,71.
5. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +8,80.
6. Анастасия Москаленко (Новосибирская область) +11,12.
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