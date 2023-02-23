Большунов: вспоминали ли с Устюговым Красногорск? Это было в прошлом году, вы чего, ребят?

Российский лыжник Александр Большунов высказался о победителе спринтерской гонки на «Чемпионских высотах» Сергее Устюгове.
«Устюгов? Ребята все готовились к этому старту. У кого-то всё получилось, у кого-то нет. Завтра, надеюсь, всё будет нормально, буду стартовать. Вспоминали ли историю в Красногорске? Это было в прошлом году, вы чего, ребят?» — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.03,25.
2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,44.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +1,39.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,19.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +6,23.
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