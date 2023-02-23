«Ставлю себе 4+». Александр Терентьев — о втором месте в спринте на «Чемпионских высотах»

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал второе место в мужской спринтерской гонке на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Второе место в борьбе среди сильнейших — ставлю себе 4+. Малиновка сегодня встретила, как обычно, отлично. Малиновка — прекрасное место, тут много трасс. Лыжи сегодня работали хорошо, спасибо сервису, подготовили на 100%. Дальше уже была моя работа. Чего не хватило, чтобы стать первым? Сил, самочувствия, чуть-чуть везения. На подъёме я приблизился к Сергею, на спуске мы с ним ехали на одном расстоянии, а на финишной прямой я пошёл догонять его по стороне до поворотов, он меня вытеснил на большой радиус. Я начал выходить раньше, и из-за этого на финише у меня осталось меньше сил. Конечно, обидно, но тут всё объективно, поэтому нет никаких сожалений. Настрой на следующие старты только на победу. Будем готовиться.

В командном спринте будем стараться отыгрываться. Мороз? Мы к нему привыкли, ничего необычного.

Юрий Викторович Бородавко говорил, что у него в группе в последнее время все чем-то переболели? У меня всё нормально. Правда, в Сочи такая высота, что не даёт никакой прибавки. Сегодня это было видно. Устюгов не был ни на какой высоте, у него прекрасное самочувствие, и он может делать на трассе всё, что хочет, а мы плывём по течению. Этот сбор не дал ничего, никакой прибавки. Нет, сожаления, что поехали туда, на данный момент нет, дальше будем смотреть по состоянию.

Было бы интересно поиграть, если бы мне дали шахматный мастер-класс. Только нужно выбрать момент, когда снег ещё есть и у меня свободное время есть, а то у нас очень плотный график сборов, соревнований, и сложно представить, когда я буду в Москве или каком-то городе, где гроссмейстеры проводят соревнования», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.