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Болельщики встретили Большунова после финиша спринта на «Чемпионских высотах». Видео

Болельщики встретили Большунова после финиша спринта на «Чемпионских высотах». Видео
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Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в мужском спринте на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

После гонки Большунов подошёл к болельщикам, следившим за спринтерской гонкой на стадионе. Они встретили его радостными возгласами и наперебой скандировали имя спортсмена.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале журналиста Евгения Моспанова.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.03,25.
2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,44.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +1,39.
4. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,19.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +6,23.

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