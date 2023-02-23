Большунов — о присутствии в ролике FIS: туда должны попадать топовые люди, всё по делу

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о попадании в видеоанонс Международной федерации лыжного спорта (FIS) чемпионата мира в Планице (Словения).

«В ролики должны попадать сильнейшие, топовые люди, всё по делу. После видео были извинения (от FIS), но, поймите, извиняются, когда тебя заставляют это сделать.

Не закрываю себе дорогу на международные старты, но почему мы должны постоянно просить у кого-то о чём-то? Эти «грязные» старты уже неинтересны. Лучше бежать там, где ждут. Сначала думаешь, как дальше жить. А потом всё идёт по плану, у нас прекрасные соревнования», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.