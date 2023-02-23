Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов — о присутствии в ролике FIS: туда должны попадать топовые люди, всё по делу

Большунов — о присутствии в ролике FIS: туда должны попадать топовые люди, всё по делу
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о попадании в видеоанонс Международной федерации лыжного спорта (FIS) чемпионата мира в Планице (Словения).

«В ролики должны попадать сильнейшие, топовые люди, всё по делу. После видео были извинения (от FIS), но, поймите, извиняются, когда тебя заставляют это сделать.

Не закрываю себе дорогу на международные старты, но почему мы должны постоянно просить у кого-то о чём-то? Эти «грязные» старты уже неинтересны. Лучше бежать там, где ждут. Сначала думаешь, как дальше жить. А потом всё идёт по плану, у нас прекрасные соревнования», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.

«Мне невероятно стыдно за это». На лыжном ЧМ возник скандал из-за Большунова и Непряевой «Мне невероятно стыдно за это». На лыжном ЧМ возник скандал из-за Большунова и Непряевой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023