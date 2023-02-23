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Норвежец Эрик Вальнес стал первым в квалификации спринта на ЧМ в Планице, Клебо — второй

Норвежский лыжник Эрик Вальнес выиграл квалификацию спринта в рамках чемпионата мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

Чемпионат мира — 2023. Словения, Планица.

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.55,5.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +1,01.

3. Пол Голберг (Норвегия) +3,65.

4. Михал Новак (Чехия) +3,78.

5. Кале Хальфварссон (Швеция) +4,04.

6. Бен Огден (США) +5,80.

7. Жуль Шаппа (Франция) +6,92.

8. Лука Шанава (Франция) +6,95.

9. Нийло Мойланен (Финляндия) +7,07.

10. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +7,31.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.