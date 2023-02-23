Александр Большунов: зачем смотреть соревнования «за бугром», если можно смотреть своё?

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов заявил, что не собирается смотреть стартовавший чемпионат мира в Планице (Словения).

«Чемпионат мира проходит здесь (смеётся). Мы живём своей жизнью, бегаем здесь, нас любят, поддерживают и уважают. Смотреть чемпионат мира не собираюсь, как и некоторые давнишние болельщики. У нас прекрасные трансляции, трассы. Зачем смотреть какие-то соревнования «за бугром», если можно смотреть своё и популяризировать лыжи в нашей стране?» — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.