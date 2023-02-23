Сергей Устюгов: после победы в спринте ни у кого язык не повернётся назвать меня мешком

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что никто не назовёт его мешком после победы в мужской спринтерской гонке на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Я знаю, что ребята рады за меня. Летом здесь, в Малиновке, я был, грубо говоря, мешком. Приехал с пузиком, ходил, смотрел на всех, многие ребята называли меня мешком. А сейчас в Малиновке мне удалось выиграть гонку. Думаю, [сейчас] ни у кого язык не повернётся назвать меня мешком», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

«Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область).

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.07,5.

2. Александр Терентьев (Архангельская область) +0,5.

3. Александр Большунов (Архангельская область) +3,6.