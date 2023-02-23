Лыжник Сергей Устюгов рассказал, откуда черпает мотивацию для выступлений

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своих источниках мотивации на продолжение карьеры.
«Я всё лето готовился. Не зря же готовился? Нужно к чему-то подвестись. Я долго думал, начинать мне сезон или нет. Если бы была какая-то работа, куда можно сразу уйти, не задумываясь, я бы ушёл. Лыжные гонки на тот момент порядком надоели уже. Но в Сыктывкаре я снова влюбился в лыжи! Готовился, тренировался, наматывал круги — порядка 40 км можно сделать один круг. Там много любителей, особенно когда на равнину уходишь. Идут целыми семьями, с рюкзаками, с бутербродами. Они останавливаются на лавочках, сидят, кушают. Это всё вдвойне стимулировало.
Наверное, вы заметили, что я катался по тем местам, где проходили детские соревнования. Я видел, сколько детей занимается лыжными гонками, сколько стартует. Это для меня тоже мотивация — ведь не зря, получается, мы бегали на Кубках и чемпионатах мира, Олимпийских играх. Для них мы – пример. Иногда даже пишут, чтобы мы пришли и посмотрели на них. Это круто! Как раньше у нас было: сборная уехала и сидит в Европе, а молодые ребята дай бог увидят их на чемпионате России, если вывезут. А тут получилось, что почти на всех крупных турнирах я успел посетить детские соревнования. Рад, что сезон складывается так», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 23 февраля 2023
-
17:36
-
17:34
-
17:21
-
17:14
-
16:57
-
16:54
-
16:46
-
16:40
-
16:26
-
16:18
-
16:06
-
15:41
-
15:23
-
15:12
-
15:07
-
14:54
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:09
-
14:09
-
14:04
-
14:02
-
13:54
-
13:49
-
13:43
-
13:41
-
13:29
-
13:25
-
13:16
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:42
-
12:29