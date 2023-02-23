Бородавко высказался об итогах мужского спринта на «Чемпионских высотах»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об итогах завершившейся сегодня мужской спринтерской гонки на соревнованиях «Чемпионские высоты», которые проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта.

«У ребят победил Сергей Устюгов – один из сильнейших спринтеров мира. Ничего удивительного. Саша Терентьев пытался навязать ему борьбу, но выбрал немного неправильную тактику в финале. Он слишком отпустил Сергея, потом изо всех сил сокращал, но на финише сил ему уже не хватило. Саша Большунов не проделал работу, которую нужно было проделать. В течение двух недель он или не тренировался, или просто спокойно ходил. Быстрых движений пока нет.

Все спортсмены сказали, что довольны итогами? Ну это они на словах довольны. Сейчас вернутся и будут анализировать, что получилось, а что — нет. Сегодня были отличные гонки с красивой борьбой, прекрасная погода, великолепно подготовленные трассы, много болельщиков. Замечательный антураж», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.