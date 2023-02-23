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Алексей Полторанин намерен вернуться в лыжные гонки через 4 года после допинг-скандала

Алексей Полторанин намерен вернуться в лыжные гонки через 4 года после допинг-скандала
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35-летний казахстанский лыжник Алексей Полторанин, который был замешан в допинговом скандале на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году, намерен вернуться в спорт после четырёхлетней дисквалификации.

«Один из самых ненавистных лыжников в мире возвращается и, возможно, скоро уже будет на Кубке мира», — приводит слова программного директора Viaplay Питера Йидэ Expressen.

За пару часов до мужской 15-километровой гонки на ЧМ-2019 в Зеефельде в ходе крупного антидопингового рейда были пойманы пять лыжников. Самым известным из них был двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Полторанин. Срок его четырёхлетней дисквалификации за кровяной допинг истекает 1 марта. Полторанин уже тренируется и готовится вернуться в мировую элиту.

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