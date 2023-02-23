«У меня сейчас всё по лайту». Юлия Ступак — о серебре в спринте на «Чемпионских высотах»

Лыжница Юлия Ступак прокомментировала серебро в спринте в рамках соревнований «Чемпионские высоты» в Малиновке, а также рассказала, почему пропустила значительную часть сезона.

«Суперэмоции! Я приехала получить удовольствие. Я не парилась, не переживала ни о чём. Мне хотелось вновь почувствовать те ощущения, которые я испытывала обычно. Просто я, лыжи и классный результат. Сегодня всё получилось. Я очень рада, на самом деле.

Что мешало то же самое испытывать в начале сезоне? Я не знаю. Нужна была пауза. Я вообще не думала о соревнованиях. Не смотрели ни наши гонки, ни международные, мне было очень классно без этого. Удалось полностью отключиться. Я за футболом смотрела. Удалось посмотреть полуфиналы и финал чемпионата мира по футболу. Это было круто! Мне кажется, в этот момент весь залип на такое. Это же как Олимпиада, только футбол. Я болела за Роналду, но понимала, что мне нравится и Месси, и Мбаппе. Я наслаждалась красивым футболом. Они были рождены для этого, очень круто наблюдать за ними. От финала у меня аж мурашки пошли – наверное, большинство болело за Месси, он должен был выиграть этот трофей.

Можно ли назвать моё состояние сейчас «кураж-бомбей»? В целом можно, но в целом я сейчас гораздо спокойнее, чем раньше. Ехала сюда не с таким настроем, как на ту же Олимпиаду. Я готова быть хоть первой, хоть 15-й. На сегодняшний день пока так. Я просто получаю удовольствие.

Помогло ли быстрее прийти в себя то, что получила возможность побольше побыть с семьёй в сравнении с обычным сезоном? Круто, конечно, столько времени быть с близкими, встретить с ними Новый год. Больше не знаю, что сказать, меня не пробивает сейчас на красивые слова. У меня сейчас настолько всё по лайту, что я даже не хочу углубляться, что именно и кто именно мне помог. Я даже не знаю, какие гонки дальше побегу», — сказала Ступак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.