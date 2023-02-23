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Йохауг: бедный Тёугбёль — с ним поступили жестоко

Йохауг: бедный Тёугбёль — с ним поступили жестоко
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг эмоционально прокомментировала инцидент, произошедший с её соотечественником Ховардом Солосом Тёугбёлем в четвертьфинале классического спринта на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).

Тёугбёль упал по ходу прохождения дистанции, его толкнул швед Маркус Грате. Ховард потерял много времени и не сумел пробиться в следующую стадию соревнований. После этого в эфире телевидения тренер норвежцев заявил, что за действия, которые предпринял Грате, по правилам его нужно сразу дисквалифицировать.

«Это ужасно! Бедный Тёугбёль. Он провёл несколько тысяч тренировочных часов и был просто сбит с ног. Это жестоко», — приводит слова Йохауг Aftonbladet со ссылкой на эфир NRK.

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