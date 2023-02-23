Китайская фристайлистка Фанью выиграла ЧМ в акробатике, украинка Новосад завоевала бронзу
Поделиться
В Бакуриани (Грузия) прошли женские соревнования по акробатике в рамках чемпионата мира – 2023 по фристайлу и сноуборду. Их победительницей стала бронзовый призёр Олимпиады-2018 представительница Китая Конг Фанью. Серебро завоевала австралийка Даниэль Скотт. Тройку призёров замкнула украинка Анастасия Новосад.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2023 года. Бакуриани. Акробатика, женщины. Финал
1. Конг Фанью (Китай) – 85,30 балла.
2. Даниэль Скотт (Австралия) – 83,84.
3. Анастасия Новосад (Украина) – 82,84.
4. Марион Тено (Канада) – 77,19
5. Кайла Кун (США) – 76,84.
6. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) – 60,61.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
22:09
-
21:39
-
21:20
-
20:52
-
20:38
-
20:31
-
20:18
-
20:00
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:38
-
19:26
-
19:26
-
19:22
-
19:16
-
19:04
-
18:55
-
18:42
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:29
-
18:24
-
18:23
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:53
-
17:48
-
17:43
-
17:39
-
17:36
-
17:34
-
17:21
Партнерский контент