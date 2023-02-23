Китайская фристайлистка Фанью выиграла ЧМ в акробатике, украинка Новосад завоевала бронзу

В Бакуриани (Грузия) прошли женские соревнования по акробатике в рамках чемпионата мира – 2023 по фристайлу и сноуборду. Их победительницей стала бронзовый призёр Олимпиады-2018 представительница Китая Конг Фанью. Серебро завоевала австралийка Даниэль Скотт. Тройку призёров замкнула украинка Анастасия Новосад.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2023 года. Бакуриани. Акробатика, женщины. Финал

1. Конг Фанью (Китай) – 85,30 балла.

2. Даниэль Скотт (Австралия) – 83,84.

3. Анастасия Новосад (Украина) – 82,84.

4. Марион Тено (Канада) – 77,19

5. Кайла Кун (США) – 76,84.

6. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) – 60,61.