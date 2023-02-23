Катарина Альтхаус впервые завоевала личное золото ЧМ по прыжкам на лыжах с трамплина

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения) завершились соревнования женщин в прыжках с трамплина HS-102. Золотую медаль завоевала немка Катарина Альтхаус, набравшая по сумме двух попыток 249,1 балла. Второй стала австрийка Эва Пинкельниг (246,9), третьей — норвежка Анна Одине Стрём (246,0).

Для Альтхаус это первое личное золото чемпионата мира. Ранее она четыре раза побеждала в составе команд. До этого единственную личную медаль первенства планеты она завоевала на таком же трамплине в 2019 году, став серебряным призёром соревнований.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения

Женщины. Трамплин HS-102

1. Катарина Альтхаус (Германия) – 249,1.

2. Эва Пинкельниг (Австрия) – 246,9.

3. Анна Одине Стрём (Норвегия) – 246,0.

4. Зелина Фрайтаг (Германия) – 240,6.

5. Тея Миньян Бьёрсет (Норвегия) – 239,3.

6. Юки Ито (Япония) – 229,3.