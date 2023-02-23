Катарина Альтхаус впервые завоевала личное золото ЧМ по прыжкам на лыжах с трамплина

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения) завершились соревнования женщин в прыжках с трамплина HS-102. Золотую медаль завоевала немка Катарина Альтхаус, набравшая по сумме двух попыток 249,1 балла. Второй стала австрийка Эва Пинкельниг (246,9), третьей — норвежка Анна Одине Стрём (246,0).
Для Альтхаус это первое личное золото чемпионата мира. Ранее она четыре раза побеждала в составе команд. До этого единственную личную медаль первенства планеты она завоевала на таком же трамплине в 2019 году, став серебряным призёром соревнований.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения
Женщины. Трамплин HS-102
1. Катарина Альтхаус (Германия) – 249,1.
2. Эва Пинкельниг (Австрия) – 246,9.
3. Анна Одине Стрём (Норвегия) – 246,0.
4. Зелина Фрайтаг (Германия) – 240,6.
5. Тея Миньян Бьёрсет (Норвегия) – 239,3.
6. Юки Ито (Япония) – 229,3.
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