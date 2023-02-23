Пеллегрино – о возвращении Полторанина: Йохауг же снимали за допинг. Буду уважать правила

Двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался о возвращении на Кубок мира 35-летнего представителя Казахстана Алексея Полторанина после дисквалификации за допинг.

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Полторанин был замешан в допинговом скандале на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году. Срок его четырёхлетней дисквалификации за кровяной допинг истекает 1 марта, и он намерен вернуться на Кубок мира.

«Помню, я много с ним боролся, даже в спринтах. Надеюсь, он будет не в такой хорошей форме, если вернётся, потому что в прошлом он был очень силён. Он не первый, кто возвращается после бана. Терезе Йохауг, например, делала то же самое. Раз дисквалификация завершилась, я буду уважать правила», — приводит слова Пеллегрино Nettavisen.