Фристайлистка из Казахстана упала с трамплина и врезалась в оператора

Призёр этапов Кубка мира по фристайлу и сноуборду казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова упала с трамплина и врезалась в оператора во время одного из прыжков в финале соревнований по акробатике на чемпионате мира, который проходит в Бакуриани (Грузия).
Спортсменка проехала по краю одного трамплина, затем врезалась во второй и упала, столкнувшись с оператором.
После падения 27-летней казахстанской спортсменке оказали необходимую помощь, она смогла самостоятельно покинуть трассу и продолжить участие в соревнованиях, заняв шестое место. Победа досталась бронзовому призёру Олимпиады-2018 представительнице Китая Конг Фанью.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2023 года. Бакуриани. Акробатика, женщины. Финал
1. Конг Фанью (Китай) – 85,30 балла.
2. Даниэль Скотт (Австралия) – 83,84.
3. Анастасия Новосад (Украина) – 82,84.
4. Марион Тено (Канада) – 77,19.
5. Кайла Кун (США) – 76,84.
6. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) – 60,61.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду – 2023 проходит в Бакуриани (Грузия) с 19 февраля по 5 марта.
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