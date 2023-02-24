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Хейди Венг покидает ЧМ в Планице из-за плохого самочувствия. Её заменит Рагниль Хага

Норвежская лыжница Хейди Венг не выступит на чемпионате мира, который стартовал в Планице (Словения).

31-летняя Венг вынуждена покинуть расположение национальной команды из-за плохого самочувствия, в составе сборной её заменит Рагниль Хага, сообщает пресс-служба Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Хейди Венг является двукратным победителем общего зачёта Кубка мира, пятикратной чемпионкой мира, бронзовым призёром Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне.

32-летняя Рагниль Хага имеет в активе две золотые медали Олимпийских игр 2018 года. Норвежка выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км, а также стала чемпионкой в составе эстафетной команды.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 21 февраля по 5 марта 2023 года в Планице (Словения).