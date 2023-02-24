Кершоу разобрал неожиданное падение Вальнеса в спринте

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался о падении олимпийского чемпиона в командном спринте норвежца Эрика Вальнеса в полуфинальном забеге классического спринта на чемпионате мира, который стартовал в Планице (Словения).

Норвежец выиграл квалификацию и свой четвертьфинал, но упал по ходу полуфинального забега, в котором финишировал последним. У Вальнеса сломалась лыжа.

«Похоже, у Вальнеса каким-то образом треснула лыжа ещё до этого падения. А когда проходишь такой резкий и скоростной поворот, то очень сильно давишь на лыжи. Бум — лыжа полностью сломалась! Там даже не кончик оторвался, а примерно пятая или десятая часть лыжи. И он упал. На это было тяжело смотреть. Эрик выиграл квалификацию, его отличная форма вернулась. В четвертьфинале он выглядел как супергерой, но его путь прервался», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.