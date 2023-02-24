Александр Большунов: грех было не выиграть скиатлон, потому что сегодня день рождения жены

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на 30 км на «Чемпионских высотах», которые с 23 февраля по 5 марта проходят в Малиновке (Архангельская область).
«Мне грех было не выиграть, потому что сегодня день рождения у моей жены Ани. Поэтому сегодня пришлось не только с утра дарить цветы и подарки, но и сделать самый важный подарок – выиграть. Думаю, в такой день это сделать вдвойне приятно.
Мы с Евой поздравляем нашу маму, которая также нам помогает. Мы вместе всего добиваемся. От такого взаимопонимания и складывается хорошее настроение. Нам местный кондитер сделает большой торт. Мы заказывали на 5 кг, но она говорит, что что-то пошло не по плану и получается 6–7 кг. Говорит, всегда чётко, но сегодняшний торт какой-то большой получается. А у меня в планах изготовить пирог, но пока не знаю, успею ли. Надо и шашлык пожарить, и много ещё дел сделать. Поэтому пришлось чуть ускориться», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 30 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) – 1:13.44,4.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) – отставание 32,5.
3. Илья Семиков (Республика Коми) +33,5.
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