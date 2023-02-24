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Кершоу прокомментировал столкновение Грате с Тёугбёлем

Кершоу прокомментировал столкновение Грате с Тёугбёлем
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Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал столкновение норвежца Ховарда Солоса Тёугбёля и шведа Маркуса Грате в четвертьфинале классического спринта на чемпионате мира – 2023, проходящем в Планице (Словения).

Тёугбёль упал по ходу прохождения дистанции после толчка от Грате. Ховард потерял много времени и в итоге не сумел пробиться в следующую стадию соревнований.

«Тёугбёль упал в четвертьфинале. На самом деле его выбил из гонки Маркус Грате. То, что после этого шведа спокойно пропустили в полуфинал, вызвало большой резонанс в Норвегии. Не знаю, на чьей я стороне. Несомненно, Грате помешал Тёугбёлю – это даже не обсуждается. Но нужно ли было дисквалифицировать Грате – не уверен. Как бы то ни было, день для Ховарда закончился», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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