Кершоу: Большунов был бы силён в спринте на ЧМ. Но мне очень жаль Ван Цяна

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался об отсутствии российского спортсмена Александра Большунова и китайского лыжника Ван Цяна на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам.

«Я был шокирован недавними новостями. Странно ли не видеть Россию на чемпионате мира? Ну, всё-таки мы уже в какой-то степени привыкли к отсутствию россиян в лыжных гонках. Хотя, конечно, в спринте классикой на чемпионате мира Большунов был бы силён. Тут и обсуждать нечего. Но не только России здесь не было. Китаец Ван Цян, который заехал на подиум в спринте классикой в прошлом году, сюда не приехал. Как такое может быть, что вторая экономика мира, вложившая столько денег в лыжные гонки в Пекине и имеющая потенциальную суперзвезду этого вида спорта, даже не даёт шанса выступить ему в Планице?

Мне очень-очень жаль этого парня. А он ведь уже не так молод – ему далеко за 20. Ладно бы ему был 21 год. Ну ладно, политическое решение… Вернее, спортивно-политическое. Но у лыжника-спринтера в запасе не так много лет, чтобы они были растрачены из-за какой-то ерунды. Моё сердце разбито из-за того, что его здесь нет. За ним весело наблюдать, он заводит толпу. Это тот человек, за которого приятно болеть. И ведь ему эта трасса прекрасно подходила. Это из разряда возможностей, которые уже не вернуть. Очень обидно не только за него и Китай, но и за лыжные гонки в целом», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.