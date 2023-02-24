Сергей Устюгов: кайфанул реально от гонки. По ребятам видно, что форма у них не та

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в скиатлоне на 30 км на «Чемпионских высотах». Спортсмен занял второе место в гонке.

«В принципе, сегодня неплохо получилось. Мне понравилось. Кайфанул реально от гонки. По ребятам видно, что форма у них не та, что-то не то. Мне сегодня полегче с ними было. Гонкой я в целом доволен, хоть и проиграли много. Но Саня, как учили в юниорской команде, сразу после того, как переобулся, выдал хорошую протяжку, и все сразу начали отваливаться. Я в том числе. Я шёл и думал: ё-моё, как эту «пятнашку» коньковую добежать, если я уже не могу шевелиться?

После финиша мы спорили, кто должен был за Саней пойти. Я им говорю: «Лентяи, пацаны, что ж вы не пошли? Надо было попробовать!» Мне показалось, что они его просто отпустили и были готовы за второе-третье места биться. Я был маленько против, попробовал поработать, но видно было, что мы не могли тянуть. Но можно было выйти и накушаться. Так что я тоже согласился с тем, что лучше второе место, чем никакое. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Но, главное, все эмоции тут не оставить, чтобы сил на чемпионат России хватило. Впереди ещё много всего интересного», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.