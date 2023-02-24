Тренер сборной Норвегии: поддерживаем решение Венг покинуть ЧМ. Я рад, что она честна

Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Шур Уле Сварстад прокомментировал решение норвежской лыжницы Хейди Венг покинуть расположение национальной команды на чемпионате мира — 2023 из-за плохого самочувствия.

«Она не чувствовала себя готовой бороться на чемпионате мира. Я рад, что она честна с нами. Благодаря этому мы можем ставить на гонки тех спортсменок, которые готовы. Мы уважаем решение Хейди и поддерживаем её в этом выборе. Ей тяжело, и нам как команде тоже непросто. Посмотрим, когда её состояние улучшится», — приводит слова Сварстада NRK.

Напомним, вместо Венг на ЧМ-2023 в Планице (Словения) будет выступать Рагниль Хага. Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит с 21 февраля по 5 марта 2023 года в Планице (Словения).