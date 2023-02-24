Скончался заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин
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Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Валентин Самохин ушёл из жизни на 85-м году. Об этом сообщил воспитанник Самохина и главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по лыжным гонкам Сергей Крянин. О причинах смерти Валентина Владимировича не сообщается.
«Самохин умер 23 февраля, прощание состоится 25 февраля», — приводит слова Крянина ТАСС.
За годы тренерской работы Самохин подготовил множество прославленных спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Владимир Смирнов, Алексей Прокуроров, Евгений Дементьев, призёры чемпионатов мира Сергей Крянин и Андрей Кириллов. Последние десять лет Валентин Владимирович работал с лыжными командами Ханты-Мансийского автономного округа.
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