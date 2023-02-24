Большунов назвал унижением лыжных гонок сокращение дистанций в мужских соревнованиях

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал сокращение дистанций в лыжных гонках среди мужчин унижением этого вида спорта.

Начиная с текущего сезона, в мужских и женских дистанциях на Кубке мира произошли изменения. У мужчин дистанции 15 км и 30 км сократились до 10 км и 20 км соответственно, у женщин увеличилась марафонская дистанция — с 30 до 50 км.

«Это унижение лыжных гонок. 30 и 50 километров — классические, традиционные для лыжных гонок дистанции, такими они и должны оставаться. Сокращать можно дистанции у девчонок, и то не думаю, что это правильно. Зачем их менять? Бред какой-то.

Телекомпании заинтересованы в более динамичных и коротких гонках? Дело не во времени. Настоящим любителям будет интересно смотреть и 30, и 50, и 70, и даже 100 километров», — приводит слова Большунова ТАСС.