«Не верю, что он это сказал». Голберг — о проигрыше Хальфварссона из-за нехватки питания

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежец Пол Голберг отреагировал на слова шведского лыжника Калле Хальфварссона, который после финала спринта на чемпионате мира — 2023 заявил, что неудовлетворительно выступил в финальном забеге из-за недостатка питания.

«Нет, я не верю, что он это сказал. Действительно сказал? Тогда, вероятно, это было сказано в аффекте. Калле было тяжело, это была отличная возможность для него. Уверен, он вернётся сильнее», — приводит слова Голберга NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.

3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.

4. Михал Новак (Чехия) +5,90.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.

6. Лука Шанава (Франция) +32,27.