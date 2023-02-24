Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не верю, что он это сказал». Голберг — о проигрыше Хальфварссона из-за нехватки питания

«Не верю, что он это сказал». Голберг — о проигрыше Хальфварссона из-за нехватки питания
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежец Пол Голберг отреагировал на слова шведского лыжника Калле Хальфварссона, который после финала спринта на чемпионате мира — 2023 заявил, что неудовлетворительно выступил в финальном забеге из-за недостатка питания.

«Нет, я не верю, что он это сказал. Действительно сказал? Тогда, вероятно, это было сказано в аффекте. Калле было тяжело, это была отличная возможность для него. Уверен, он вернётся сильнее», — приводит слова Голберга NRK.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.
3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.
4. Михал Новак (Чехия) +5,90.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.
6. Лука Шанава (Франция) +32,27.

Новость по теме
«Это было глупо». Хальфварссон признался, что забыл поесть перед финалом спринта
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023