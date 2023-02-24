«Не верю, что он это сказал». Голберг — о проигрыше Хальфварссона из-за нехватки питания

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежец Пол Голберг отреагировал на слова шведского лыжника Калле Хальфварссона, который после финала спринта на чемпионате мира — 2023 заявил, что неудовлетворительно выступил в финальном забеге из-за недостатка питания.
«Нет, я не верю, что он это сказал. Действительно сказал? Тогда, вероятно, это было сказано в аффекте. Калле было тяжело, это была отличная возможность для него. Уверен, он вернётся сильнее», — приводит слова Голберга NRK.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Спринт, классический стиль. Мужчины, 1,5 км. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.56,07.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 2,22.
3. Жуль Шаппа (Франция) +2,24.
4. Михал Новак (Чехия) +5,90.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) +11,64.
6. Лука Шанава (Франция) +32,27.
- 24 февраля 2023
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