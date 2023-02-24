Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео: Александр Большунов завершает скиатлон с флагом в руках

В Малиновске (Архангельская область) завершился мужской скиатлон на 30 км, победителем которого стал российский лыжник Александр Большунов.

Спортсмен задолго до финиша оторвался от своих преследователей и завершал гонку в полном одиночестве. Перед финишной прямой Большунову передали флаг России, с которым он пересёк черту. Лыжник прошёл дистанцию за 1:13.44,4.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 30 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) – 1:13.44,4.

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) – отставание 32,5.

3. Илья Семиков (Республика Коми) +33,5.

4. Артём Мальцев (Тюменская область) +35,7.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) +35,8.

6. Алексей Червоткин (Москва) +42,6.