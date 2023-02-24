Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стефания Надымова и Артём Галунин стали чемпионами России по лыжному двоеборью

В Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист» стартовал чемпионат России по лыжному двоеборью.

Среди женшин лучший результат показала представительница Пермского края Стефания Надымова. Её результат — 17.29,5. Второе место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга Мария Кузьмина, отставшая от лидера на 1 минуту 23,5 секунды. Замкнула тройку Ольга Аристова из Республики Карелия.

Чемпионат России по лыжному двоеборью. Женщины

1. Стефания Надымова (Пермский край) — 17.29,5.

2. Мария Кузьмина (Санкт-Петербург) — отставание 1.23,5.

3. Ольга Аристова (Республика Карелия) +1.27,3.

Лучшим среди мужчин стал Артём Галунин из Нижегородской области. Его время — 27.29,9. На втором месте соревнования завершил Самир Мастиев из Свердловской области. Третьим стал московский спортсмен Вячеслав Барков.

Чемпионат России по лыжному двоеборью. Мужчины

1. Артём Галунин (Нижегородская область) — 27.29,9.

2. Самир Мастиев (Свердловская область) +14,2.

3. Вячеслав Барков (Москва) +20,1.