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Евгений Климов прокомментировал две победы на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина

Евгений Климов прокомментировал две победы на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина
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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Евгений Климов рассказал об успешном выступлении на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина, который завершился в Чайковском. Климов стал победителем соревнований и на нормальном трамплине, и на большом.

«Этот сезон прошёл немного необычно. На Кубках и чемпионатах России чувствовалась торжественная и праздничная обстановка. Это всё создали своим отношением судьи, организаторы и спортсмены.

На 90-метровом трамплине была более жёсткая конкуренция. Результаты оказались плотнее. На большом – прошло спокойнее. Главный старт закончился, и я доволен результатом.

Но пока не расслабляемся, нужно зиму ещё закончить. Впереди финал Кубка России, где будет «заруба» между мной и Данилом Садреевым. У нас сейчас поровну очков», — приводит слова Климова телеграм-канал радио «Движение».

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