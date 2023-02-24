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Кустова — о победах на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина: выиграла уверенно — это ценно

Кустова — о победах на ЧР по прыжкам на лыжах с трамплина: выиграла уверенно — это ценно
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Александра Кустова прокомментировала две победы на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина.

«Очень счастлива и рада победе. Я выиграла на двух трамплинах с уверенным отрывом. Это очень ценно для меня. В Пермском крае замечательная спортивная база. В России их немного: Чайковский, Нижний Тагил и Сочи. Все они построены по международным стандартам.

Как правило, спортсмену нравятся больше те трамплины, на которых у него лучше получается прыгать. Но я поняла: когда ты в форме, то неважно, где ты выступаешь. Если ты в тонусе, то у тебя получится на любом. У меня так и выходит. После прошедшего чемпионата России могу сказать, что мне очень нравятся трамплины в Чайковском», — приводит слова Кустовой телеграм-канал радио «Движение».

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