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Вильям Порома после финиша скиатлона врезался в рекламный щит. Фото

Вильям Порома после финиша скиатлона врезался в рекламный щит. Фото
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Шведский лыжник Вильям Порома, который до последних метров дистанции боролся с норвежцем Полом Голбергом за четвёртое место в скиатлоне на чемпионате мира в Планице, но в итоге уступил сопернику 0,5 секунды, после финиша врезался в рекламный щит.

Расстроившись поражением в локальной борьбе, Порома начал махать рукой болельщикам, оступился и врезался в щит. Норвежцы, занявшие первые четыре места в скиатлоне, сразу же бросились на помощь пострадавшему. Всё обошлось без травм.

Напомним, весь пьедестал в скиатлоне на чемпионате мира получился норвежским. Победу одержал Симен Хегстад Крюгер, вторым стал Йоханнес Клебо, третьим Шур Рёте. Голберг занял четвёртое место, Порома – пятое.

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