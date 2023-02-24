Вильям Порома после финиша скиатлона врезался в рекламный щит. Фото

Шведский лыжник Вильям Порома, который до последних метров дистанции боролся с норвежцем Полом Голбергом за четвёртое место в скиатлоне на чемпионате мира в Планице, но в итоге уступил сопернику 0,5 секунды, после финиша врезался в рекламный щит.

Расстроившись поражением в локальной борьбе, Порома начал махать рукой болельщикам, оступился и врезался в щит. Норвежцы, занявшие первые четыре места в скиатлоне, сразу же бросились на помощь пострадавшему. Всё обошлось без травм.

Напомним, весь пьедестал в скиатлоне на чемпионате мира получился норвежским. Победу одержал Симен Хегстад Крюгер, вторым стал Йоханнес Клебо, третьим Шур Рёте. Голберг занял четвёртое место, Порома – пятое.