Большунова после триумфа в скиатлоне окружила толпа болельщиков, желающих взять автографы
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В Малиновске (Архангельская область) завершился мужской скиатлон на 30 км, победителем которого стал российский лыжник Александр Большунов. После победы Большунова окружила толпа болельщиков, которые хотели получить автографы.
Александр Большунов показал результат 1:13.44,4, опередив Сергея Устюгова на 32,5 секунды. Третьим стал представитель Республики Коми Илья Семиков.
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 30 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) – 1:13.44,4.
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) – отставание 32,5.
3. Илья Семиков (Республика Коми) +33,5.
4. Артём Мальцев (Тюменская область) +35,7.
5. Иван Якимушкин (Тюменская область) +35,8.
6. Алексей Червоткин (Москва) +42,6.
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