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Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 24 февраля, медальный зачёт

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 24 февраля, медальный зачёт
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На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), в пятницу, 24 февраля, были разыграны медали в лыжном двоеборье у женщин и в скиатлоне у мужчин. Оба золота достались представителям Норвегии — Гиде Вествольд Хансен и Симену Хегстаду Крюгеру.

Чемпионат мира. Планица, Словения
Лыжное двоеборье. Женщины. HS-102 + Гонка преследования, 5 км

1. Гида Вествольд Хансен (Норвегия) – 14.27,1.
2. Натали Армбрустер (Германия) – отставание 11,5.
3. Харука Касаи (Япония) +15,7.
4. Ида-Мари Хаген (Норвегия) +29,7.
5. Юна Касаи (Япония) +51,7.
6. Анника Сьефф (Италия) +52,3.

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.
3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.
4. Пол Голберг (Норвегия) +45,9.
5. Вильям Порома (Швеция) +46,4.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) +1.14,2

Медальный зачёт после второго дня соревнований

1. Норвегия – 7 медалей (3 золотых – 2 серебряных — 2 бронзовых)
2. Швеция – 3 (1-1-1)
3. Германия – 2 (1-1-0)
4. Австрия – 1 (0-1-0)
5. Франция, Япония – 1 (0-0-1)

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