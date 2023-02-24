Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 24 февраля, медальный зачёт

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), в пятницу, 24 февраля, были разыграны медали в лыжном двоеборье у женщин и в скиатлоне у мужчин. Оба золота достались представителям Норвегии — Гиде Вествольд Хансен и Симену Хегстаду Крюгеру.

Чемпионат мира. Планица, Словения

Лыжное двоеборье. Женщины. HS-102 + Гонка преследования, 5 км

1. Гида Вествольд Хансен (Норвегия) – 14.27,1.

2. Натали Армбрустер (Германия) – отставание 11,5.

3. Харука Касаи (Япония) +15,7.

4. Ида-Мари Хаген (Норвегия) +29,7.

5. Юна Касаи (Япония) +51,7.

6. Анника Сьефф (Италия) +52,3.

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1:09.40,3.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) +12,2.

3. Шур Рёте (Норвегия) +14,1.

4. Пол Голберг (Норвегия) +45,9.

5. Вильям Порома (Швеция) +46,4.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) +1.14,2

Медальный зачёт после второго дня соревнований

1. Норвегия – 7 медалей (3 золотых – 2 серебряных — 2 бронзовых)

2. Швеция – 3 (1-1-1)

3. Германия – 2 (1-1-0)

4. Австрия – 1 (0-1-0)

5. Франция, Япония – 1 (0-0-1)