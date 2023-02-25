Вильям Порома — о столкновении со щитом: всё равно собирался лечь, так почему бы не упасть

Шведский лыжник Вильям Порома с юмором рассказал, как врезался в рекламный щит после финиша скиатлона на чемпионате мира в Планице, перепугав и болельщиков, и бросившихся его спасать соперников из Норвегии.
Порома до последних метров дистанции боролся с норвежцем Полом Голбергом за четвёртое место, но в итоге уступил сопернику 0,5 секунды. Расстроившись поражением в локальной борьбе, Порома начал махать рукой болельщикам, оступился и врезался в щит.
«Просто въехал, а потом упал. Со стороны это, вероятно, выглядело более жёстко, чем было на самом деле. У меня там застряла нога, поэтому я лежал и немного корчился. Нога подвернулась, но всё уже в порядке.
Просто упал, ничего страшного. Я об этом особо не задумывался. Я же всё равно собирался лечь, так что почему бы не упасть.
Сначала меня расстроил результат. Грустно, но ничего не поделаешь. Сейчас уже всё хорошо. Знаю, на что я способен, но те, кто впереди, сейчас слишком сильны. Остаётся только работать дальше», — приводит слова Порома Expressen.
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