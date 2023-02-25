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Джессика Диггинс призналась, что остро реагирует на обсуждение её тела

Джессика Диггинс призналась, что остро реагирует на обсуждение её тела
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Олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс высказалась об обсуждении её тела.

«На самом деле мне больно, когда люди обсуждают моё тело. Они намекают, что у меня есть проблемы, хотя я единственная лыжница, которая открыто говорит о психическом здоровье и расстройствах пищевого поведения. Кажется, что это делается злонамеренно. Мне больно и неприятно, и я не собираюсь притворяться, что это не так», — приводит слова Диггинс Nettavisen.

Напомним, ранее Диггинс снялась с женского скиатлона 2 x 7.5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). На последнем перед чемпионатом мира этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия) Диггинс заняла второе место в забеге на 10 километров свободным стилем.

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