Джессика Диггинс призналась, что остро реагирует на обсуждение её тела

Олимпийская чемпионка американская лыжница Джессика Диггинс высказалась об обсуждении её тела.

«На самом деле мне больно, когда люди обсуждают моё тело. Они намекают, что у меня есть проблемы, хотя я единственная лыжница, которая открыто говорит о психическом здоровье и расстройствах пищевого поведения. Кажется, что это делается злонамеренно. Мне больно и неприятно, и я не собираюсь притворяться, что это не так», — приводит слова Диггинс Nettavisen.

Напомним, ранее Диггинс снялась с женского скиатлона 2 x 7.5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). На последнем перед чемпионатом мира этапе Кубка мира в Тоблахе (Италия) Диггинс заняла второе место в забеге на 10 километров свободным стилем.