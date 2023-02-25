Непряева: прыть Истоминой в скиатлоне не стала неожиданностью. Но, думала, будет попроще

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира, победительница «Тур де Ски» российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в скиатлоне на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Прыть Истоминой не стала неожиданностью. Я знала, что Маша сейчас очень хорошо готова, потому что мы с ней вместе провели сбор в Сочи и я видела её состояние, работу. Но, если честно, думала, что сегодня будет попроще. По самочувствию как-то очень тяжело, спринт дался полегче всё-таки.

Был ли план оторваться после смены лыж? Ой, каких только планов у меня сегодня не было. Да, был план и на классике сделать отрыв, потом на коньке сделать отрыв. Но девочки показали, что они тоже очень неплохо готовы. Пришлось работать до финиша вместе. Когда поняла, что работать одной тяжело, старалась держаться за спиной кого-то из лидеров, и так мне было полегче.

Лыжи работали отлично. Думаю, вы это видели на спусках. Конечно, нельзя говорить, что дело только в лыжах. Всё-таки очень важно, кто как проходит спуски. Но лыжи действительно работали просто шикарно вторую гонку подряд», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 15 км. Женщины

1. Наталья Непряева — 43.50,6.

2. Мария Истомина — отставание 1,7 секунды.

3. Анастасия Кулешова + 11,7.