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Видео: борьба Непряевой и Истоминой на финише женского скиатлона

Видео: борьба Непряевой и Истоминой на финише женского скиатлона
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В Малиновке (Архангельская область) прошёл женский скиатлон на 15 км в рамках «Чемпионских высот». Победительницей гонки стала российская лыжница Наталья Непряева.

В концовке гонки Непряева боролась за первое место с Марией Истоминой. Спортсменки продолжали плотную борьбу до финишной прямой, выйдя на которую Непряева убежала от преследовательницы и стала первой.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Малиновка (Архангельская область). Скиатлон, 15 км. Женщины

1. Наталья Непряева — 43.50,6.
2. Мария Истомина — отставание 1,7 секунды.
3. Анастасия Кулешова + 11,7.
4. Екатерина Смирнова + 17,3.
5. Диана Артемьева + 25,5.
6. Анастасия Прокофьева + 35,0…
8. Ольга Царёва + 1.03,2…
11. Вероника Степанова + 1.33,5…
14. Юлия Ступак + 1.53,3.

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