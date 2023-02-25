Истомина: у меня нет комплекса Непряевой. Вижу, как ей бывает тяжело

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала второе место в женском скиатлоне на «Чемпионских высотах».

«В целом я довольна результатом. Конечно, хотелось золота, но немного не получилось. Была хорошая борьба, я не отстала, не проиграла сильно. Я надеюсь, что и в следующих гонках получится побороться.

У меня нет комплекса Непряевой. Наверное, потому что мы вместе тренируемся, вместе участвуем в контрольных стартах. Я вижу, как ей бывает тяжело, иногда соревнуюсь с ней, обыгрываю. Я понимаю, что Наташа — один из лидеров, с ней 100 процентов придётся бороться, и я на это настраиваюсь. Сегодня была мысль, что могу победить. Я хотела, но чуть-чуть не получилось. Сама виновата — где-то недоработала, наверное. Надо посмотреть, послушать, что тренер скажет.

Я хотела пробежать спринт, чтобы почувствовать себя, проделать хорошую скоростную работу, но у меня были проблемы со спиной. Я на разминке перед спринтом поняла, что лучше не стартовать в нём, потому что у меня не так уж много шансов на медали", — передаёт слова Истоминой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.