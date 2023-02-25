Истомина: у меня нет комплекса Непряевой. Вижу, как ей бывает тяжело

Российская лыжница Мария Истомина прокомментировала второе место в женском скиатлоне на «Чемпионских высотах».
«В целом я довольна результатом. Конечно, хотелось золота, но немного не получилось. Была хорошая борьба, я не отстала, не проиграла сильно. Я надеюсь, что и в следующих гонках получится побороться.
У меня нет комплекса Непряевой. Наверное, потому что мы вместе тренируемся, вместе участвуем в контрольных стартах. Я вижу, как ей бывает тяжело, иногда соревнуюсь с ней, обыгрываю. Я понимаю, что Наташа — один из лидеров, с ней 100 процентов придётся бороться, и я на это настраиваюсь. Сегодня была мысль, что могу победить. Я хотела, но чуть-чуть не получилось. Сама виновата — где-то недоработала, наверное. Надо посмотреть, послушать, что тренер скажет.
Я хотела пробежать спринт, чтобы почувствовать себя, проделать хорошую скоростную работу, но у меня были проблемы со спиной. Я на разминке перед спринтом поняла, что лучше не стартовать в нём, потому что у меня не так уж много шансов на медали", — передаёт слова Истоминой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 25 февраля 2023
-
13:21
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:39
-
12:29
-
12:16
-
12:08
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:58
-
10:51
-
10:37
-
10:11
-
10:09
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:54
-
02:50
-
01:22
-
00:59
-
00:34
-
00:07
- 24 февраля 2023
-
22:10
-
21:50
-
21:32
-
21:14
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:50