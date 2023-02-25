Юрий Бородавко прокомментировал победу Непряевой в скиатлоне на «Чемпионских высотах»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат женского скиатлона на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты». Его выиграла Наталья Непряева, второе место заняла Мария Истомина, третье – Анастасия Кулешова.

«Гонка сегодня сложилась достаточно удачно. Приятно было видеть, что они практически всю гонку вели и сделали всё, чтобы занять первое и второе место. Ожидал ли такого от Маши? Да, она уже давно вышла на этот уровень. Ей всё время что-то мешало, но сегодня она раскрылась полностью. Мешали, к сожалению, проблемы со здоровьем. Будем надеяться, что она набирает форму сейчас.

Удивила ли Кулешова? Настю мы знаем хорошо, она призёр чемпионата мира. Мы давно ждали от неё хороших результатов, сейчас она постепенно набирает форму. Радует, что в женских лыжах повышается конкуренция.

Наталье гонка далась тяжело. Она попробовала — не получилось уйти, поэтому уже ждала финиша и никому его не отдала», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.