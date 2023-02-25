Юрий Бородавко считает, что Крюгер выиграл скиатлон на ЧМ-2023 в стиле Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победе норвежца Симена Хегстада Крюгера в скиатлоне на чемпионате мира – 2023. Вторым в гонке стал Йоханнес Клебо.
«Не смотрю чемпионат мира, гонку не видел. Был удивлён, что Клебо не выиграл – это говорит о силе Крюгера и его амбициях. Мне приятно, что в норвежской команде нет какого-то договорняка и спортсмены выходят биться за место под солнцем. Трудно сказать, о чём Клебо думал, об этом может сказать только он. Но по тем отрывкам, которые я смотрел, было видно, что Крюгер не оставил никому шансов. Выиграл ли Крюгер в стиле Большунова? Да. Когда есть силы, то спортсмен бежит и ни на кого не оглядывается. Хотел бы посмотреть на их противостояние? Я уже много раз говорил, что от этого разъединения мы все только проигрываем. Надеюсь, руководители мировых лыжных гонок и мирового спорта это поймут», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 25 февраля 2023
-
13:21
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:39
-
12:29
-
12:16
-
12:08
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:58
-
10:51
-
10:37
-
10:11
-
10:09
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:54
-
02:50
-
01:22
-
00:59
-
00:34
-
00:07
- 24 февраля 2023
-
22:10
-
21:50
-
21:32
-
21:14
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:50