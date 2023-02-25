В Казахстане назвали условия возвращения Алексея Полторанина в национальную команду

Генеральный секретарь национальной федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров рассказал, на каких условиях Алексей Полторанин может вернуться в национальную команду.
Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира Полторанин был замешан в допинговом скандале на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году. Срок его четырёхлетней дисквалификации за кровяной допинг истекает 1 марта, и он намерен вернуться на Кубок мира.
«36 лет – это уже достаточно тяжёлый возраст для того, чтобы вернуться в спорт. Поймите, в спорте не так, что ты пришёл, а завтра побежал. В лыжных гонках нужно время, чтобы ты набрал нужные кондиции и скорость, на которой бегал раньше и оказывал достойное сопротивление конкурентам. Но точно я сказать не могу, вдруг он придёт и, может быть, вернётся. Пока у меня с ним никакой прямой связи нет. Это разговаривать надо с его тренером Алексеем Наконечным.
Против него никто ничего не имеет. Если будет готовиться и покажет результат, попадёт в команду и будет выступать, да ради бога! Вопросов никаких нет. Он спортсмен, если хочет выступать, то пусть показывает достойные результаты, какие были у него раньше. Пусть бегает, если есть желание. Единственное, как я сказал ранее, попадание в команду будет на общих основаниях, как и для всех», — приводит слова Невзорова Prosports.kz.
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