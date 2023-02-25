Француженка Лаффон и канадец Кингсбери стали чемпионами мира в могуле
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Сегодня, 25 февраля, в Бакуриани (Грузия) на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду завершились соревнования в могуле у женщин и мужчин.
Лучшей среди женщин стала французская спортсменка Перрин Лаффон, набравшая 87,40 балла. Второе место заняла представительница США Джелин Кауф (83,56). Эта медаль в могуле стала первой для США за восемь лет. Тройку замкнула австрийская фристайлистка Авиталь Карролл.
Первое место в могуле у мужчин занял канадец Микаэль Кингсбери, результат которого составил 89,82 балла. Серебро завоевал австралийский спортсмен Мэтт Грэм (88,90), а третьим стал представитель Швеции Уолтер Уолберг (88,52).
Напомним, чемпионат мира — 2023 по фристайлу и сноуборду проходит с 19 февраля по 5 марта.
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