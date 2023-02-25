«Нет никаких вопросов к Клебо». Легков — о первых гонках ЧМ-2023 в Планице

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился впечатлениями от первых мужских гонок на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Нет никаких вопросов к Йоханнесу Клебо. В спринте он был абсолютным фаворитом и свой класс доказал. Хотя в нынешнем сезоне два спортсмена – француз Ришар Жув и итальянец Федерико Пеллегрино его обыгрывали. Но здесь чудес не произошло, человек с таким высочайшим уровнем подготовки никому не позволил выиграть. Хотя конкуренция у него не такая большая. Присутствие россиян именно в спринтерской гонке ничего бы не изменило – Йоханнес всё равно бы выиграл.

В скиатлоне очень силён был Симен Крюгер с учётом тяжёлой трассы и тяжёлой спусковой части. Он ведь и в Давосе на «пятнашке» около 30 секунд всем привёз, а здесь показал класс на 30 км. Шур Рёте молодец, прекрасно отработал гонку, но норвежцы не привозят на чемпионат мира спортсменов, которые не готовы бороться за высокие места. А Клебо меня просто поразил своим прохождением спусков. Когда спортсмены едут на этот тяжёлый спуск, все напрягаются, а он, наоборот, расслабляется. Йоханнес повороты проходит на расслабленных ногах. Ну, у меня лично такое ощущение. А саму гонку Клебо прошёл в стиле Устюгова – то отпускал соперников, то догонял. Он легко догонял, но в скиатлоне по дистанционной скорости очень силён был Крюгер. Симен практически все подъёмы шёл под каждый шаг, а на горный переходил только потому, что трасса была достаточно мягкая. Красивые, точные, мощные, направленные движения», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.