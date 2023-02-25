«Нет никаких вопросов к Клебо». Легков — о первых гонках ЧМ-2023 в Планице

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился впечатлениями от первых мужских гонок на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).
«Нет никаких вопросов к Йоханнесу Клебо. В спринте он был абсолютным фаворитом и свой класс доказал. Хотя в нынешнем сезоне два спортсмена – француз Ришар Жув и итальянец Федерико Пеллегрино его обыгрывали. Но здесь чудес не произошло, человек с таким высочайшим уровнем подготовки никому не позволил выиграть. Хотя конкуренция у него не такая большая. Присутствие россиян именно в спринтерской гонке ничего бы не изменило – Йоханнес всё равно бы выиграл.
В скиатлоне очень силён был Симен Крюгер с учётом тяжёлой трассы и тяжёлой спусковой части. Он ведь и в Давосе на «пятнашке» около 30 секунд всем привёз, а здесь показал класс на 30 км. Шур Рёте молодец, прекрасно отработал гонку, но норвежцы не привозят на чемпионат мира спортсменов, которые не готовы бороться за высокие места. А Клебо меня просто поразил своим прохождением спусков. Когда спортсмены едут на этот тяжёлый спуск, все напрягаются, а он, наоборот, расслабляется. Йоханнес повороты проходит на расслабленных ногах. Ну, у меня лично такое ощущение. А саму гонку Клебо прошёл в стиле Устюгова – то отпускал соперников, то догонял. Он легко догонял, но в скиатлоне по дистанционной скорости очень силён был Крюгер. Симен практически все подъёмы шёл под каждый шаг, а на горный переходил только потому, что трасса была достаточно мягкая. Красивые, точные, мощные, направленные движения», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 25 февраля 2023
-
17:27
-
17:14
-
17:07
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:46
-
16:46
-
16:41
-
16:31
-
16:29
-
15:40
-
14:00
-
13:21
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:39
-
12:29
-
12:16
-
12:08
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:14
-
11:03
-
10:58
-
10:51
-
10:37
-
10:11
-
10:09
-
09:45
-
09:00
-
08:00
-
07:54