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Женская сборная Германии выиграла командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ

Женская сборная Германии выиграла командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ
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На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина HS-102. Золотые медали завоевала сборная Германии, в составе которой выступали Анна Руппрехт, Луиза Гёрлих, Зелина Фрайтаг и Катарина Альтхаус.

Серебряным призёром стала австрийская команда (Кьяра Кройцер, Юлия Мюльбахер, Жаклин Зайфридсбергер и Эва Пинкельниг). Бронзу завоевали представительницы Норвегии: Марен Лундбю, Эйрин Мария Квандал, Тея Миньян Бьёрсет и Анна Одине Стрём).

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения
Трамплин HS-102. Женщины. Командные соревнования

1. Германия – 843,8.
2. Австрия – 831,1.
3. Норвегия – 828,6.
4. Словения – 819,1.
5. Япония — 804,2.
6. Канада – 705,2.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Прыжки с трамплина
Женщины. Командные соревнования. Трамплин HS-102
25 февраля 2023, суббота. 14:15 МСК
Окончено
1
Германия
843.8
2
Австрия
831.1
3
Норвегия
828.6
Комментарии
Новости. Лыжи
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