Женская сборная Германии выиграла командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина HS-102. Золотые медали завоевала сборная Германии, в составе которой выступали Анна Руппрехт, Луиза Гёрлих, Зелина Фрайтаг и Катарина Альтхаус.
Серебряным призёром стала австрийская команда (Кьяра Кройцер, Юлия Мюльбахер, Жаклин Зайфридсбергер и Эва Пинкельниг). Бронзу завоевали представительницы Норвегии: Марен Лундбю, Эйрин Мария Квандал, Тея Миньян Бьёрсет и Анна Одине Стрём).
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения
Трамплин HS-102. Женщины. Командные соревнования
1. Германия – 843,8.
2. Австрия – 831,1.
3. Норвегия – 828,6.
4. Словения – 819,1.
5. Япония — 804,2.
6. Канада – 705,2.
- 25 февраля 2023
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