Женская сборная Германии выиграла командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина на ЧМ

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина HS-102. Золотые медали завоевала сборная Германии, в составе которой выступали Анна Руппрехт, Луиза Гёрлих, Зелина Фрайтаг и Катарина Альтхаус.

Серебряным призёром стала австрийская команда (Кьяра Кройцер, Юлия Мюльбахер, Жаклин Зайфридсбергер и Эва Пинкельниг). Бронзу завоевали представительницы Норвегии: Марен Лундбю, Эйрин Мария Квандал, Тея Миньян Бьёрсет и Анна Одине Стрём).

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения

Трамплин HS-102. Женщины. Командные соревнования

1. Германия – 843,8.

2. Австрия – 831,1.

3. Норвегия – 828,6.

4. Словения – 819,1.

5. Япония — 804,2.

6. Канада – 705,2.