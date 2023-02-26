Кершоу: бронза Слинн – это потрясающая история

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал бронзовую медаль 35-летней норвежки Астрид Эйре Слинн в скиатлоне на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Бронза Слинн – это потрясающая история. Перед этим сезоном она восемь лет вообще не появлялась на Кубке мира. Тем не менее ей удалось несколько раз удивить своими результатами и отобраться на чемпионат мира. Может, её и не поставили бы на гонку, если бы не проблемы Хейди Венг.

Слинн классно выглядит в марафонской серии, в прошлом году даже опередила Йохауг, и это феноменальное достижение. Но если мы возьмём любого из мужчин-марафонцев, то, конечно, побороться с Крюгером не было бы никаких шансов. Здесь у неё был дебют на чемпионатах мира в 35 лет, и первый же шанс она превращает в медаль. Это что-то невероятное», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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