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Масгрэйв: у Китая есть потенциально лучший лыжник мира, а его не пускают на ЧМ. Странно

Масгрэйв: у Китая есть потенциально лучший лыжник мира, а его не пускают на ЧМ. Странно
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Призёр этапа Кубка мира британский лыжник Эндрю Масгрэйв высказался о пропуске китайским лыжником Ван Цяном чемпионата мира — 2023 по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).

«У Китая есть один парень, который может стать лучшим лыжником в мире, но он просто не участвует в гонках. Я не совсем понимаю это. Просто это кажется странным», — приводит слова Масгрэйва Fasterskier.com.

Ранее Цян и другие китайские представители зимних видов спорта были вынуждены вернуться в Китай после того, как в спортивной федерации страны сменилось руководство.

Напомним, в прошлом сезоне Ван Цян неожиданно завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

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