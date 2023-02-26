Финский лыжник заявил, что застрявший в Китае Ван Цян мог бы превзойти Клебо
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25-летний лыжник сборной Финляндии Реми Линдхолм высказался о пропуске китайским лыжником Ван Цяном чемпионата мира — 2023 по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).
«Плохо, что их нет, потому что им нужен опыт на Кубке мира. У Вана абсолютно точно есть потенциал для того, чтобы победить Клебо в спринте. Он отличный парень. И он знает, что должен работать каждый день, чтобы попасть на КМ», — приводит слова Линдхолма Fasterskier.com.
Ранее Цян и другие китайские представители зимних видов спорта были вынуждены вернуться в Китай после того, как в спортивной федерации страны сменилось руководство.
Напомним, в прошлом сезоне Ван Цян неожиданно завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).
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